Эрдоган: Запрет на молитву в одной из главных святынь мусульман неприемлем
В регионе
- 17 марта, 2026
- 23:34
Израиль неоправданно запрещает богослужения в мечети Аль-Акса уже на протяжении 17 дней.
Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на ифтаре с журналистами и писателями.
"Мы знаем, что цель атак, направленных сначала против Газы, затем Йемена и Ливана, и, наконец, Ирана, - не только защита безопасности. Важно избавиться от навязанной нам повестки дня и донести до мира всю правду таким образом, чтобы она нашла отклик", - сказал он.
00:33
