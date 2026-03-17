Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обсудили вопросы двусторонней повестки
Внешняя политика
- 17 марта, 2026
- 22:24
Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана провели телефонный разговор.
Как сообщает Report со ссылкой на Khabar Fouri, Аббас Арагчи и Джейхун Байрамов обсудили последние события в регионе и двусторонние отношения.
А. Арагчи заявил, что атаки США и Израиля противоречат международному праву. "Оборонительные меры Ирана направлены исключительно против агрессоров, а также баз и объектов, используемых для нападений", - отметил он.
В ходе разговора также состоялся обмен мнениями по ряду двусторонних вопросов, и была подчеркнута важность продолжения тесных консультаций между двумя странами для устранения любых недоразумений в текущих условиях.
