    Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обсудили вопросы двусторонней повестки

    Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана провели телефонный разговор.

    Как сообщает Report со ссылкой на Khabar Fouri, Аббас Арагчи и Джейхун Байрамов обсудили последние события в регионе и двусторонние отношения.

    А. Арагчи заявил, что атаки США и Израиля противоречат международному праву. "Оборонительные меры Ирана направлены исключительно против агрессоров, а также баз и объектов, используемых для нападений", - отметил он.

    В ходе разговора также состоялся обмен мнениями по ряду двусторонних вопросов, и была подчеркнута важность продолжения тесных консультаций между двумя странами для устранения любых недоразумений в текущих условиях.

    Ceyhun Bayramovla Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub - YENİLƏNİB
    Jeyhun Bayramov and Abbas Araghchi discuss bilateral agenda
