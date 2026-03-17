СМИ: Иранская разведка устранила высокопоставленного израильского чиновника
- 17 марта, 2026
- 23:25
Иранская разведка утверждает, что провела успешную операцию по ликвидации высокопоставленного чиновника Израиля.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.
Оно отмечает, что в результате действий иранских сил специального назначения глубоко на израильских территориях несколько часов назад был ликвидирован один из высокопоставленных сотрудников сил безопасности Израиля.
"Операция по ликвидации была проведена успешно", - говорится в публикации разведки КСИР в соцсети X.
