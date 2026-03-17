Зеленский предложил Британии развернуть группы по перехвату дронов на их базах на Кипре

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность развертывания украинскими военными специалистами групп перехвата на британских военных базах на острове Кипр для противодействия дронам.

Как передает Report со ссылкой на укранские СМИ, об этом он заявил в своем выступлении в парламенте Великобритании.

"Ваши военные базы на Кипре. Вот как могло бы выглядеть наше предложение по безопасности. Наши эксперты развернули бы группы перехвата, установили бы радары и акустические системы наблюдения, и все это сработало бы. Если бы Иран начал масштабное нападение, подобное российским атакам, мы гарантировали бы защиту. Вот такое подкрепление мы предлагаем", - сказал Зеленский.

Он выразил убеждение, что такое подкрепление "может вскоре понадобиться по всей Европе", предположив, что РФ может попытаться использовать для воздушных атак "теневой флот".

"Дроны можно запускать не только с суши, но и с кораблей, в море. Такие удары на большие расстояния уже не являются редкостью. Разные страны уже их используют. А поскольку в европейских морях до сих пор много танкеров из российского теневого флота, запуск дронов с таких судов уже не является чем-то неожиданным", - сказал украинский лидер.