    КСИР подтвердил гибель командира подразделения "Басидж"

    17 марта, 2026
    22:56
    КСИР подтвердил гибель командира подразделения Басидж

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил гибель командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении КСИР.

    Отметим, что ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани в результате авиаудара в Тегеране.

    Утверждается, что подразделение "Басидж" играет ключевую роль в подавлении внутренних протестов, включая проведение массовых арестов и применение силы против демонстрантов.

    Подразделение "Басидж" Корпус стражей исламской революции (КСИР) Голам Реза Сулеймани
    SEPAH "Bəsic" bölməsinin komandirinin ölümünü təsdiqləyib
