Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил гибель командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении КСИР.

Отметим, что ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани в результате авиаудара в Тегеране.

Утверждается, что подразделение "Басидж" играет ключевую роль в подавлении внутренних протестов, включая проведение массовых арестов и применение силы против демонстрантов.