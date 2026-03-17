КСИР подтвердил гибель командира подразделения "Басидж"
В регионе
- 17 марта, 2026
- 22:56
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил гибель командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении КСИР.
Отметим, что ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани в результате авиаудара в Тегеране.
Утверждается, что подразделение "Басидж" играет ключевую роль в подавлении внутренних протестов, включая проведение массовых арестов и применение силы против демонстрантов.
Последние новости
23:04
Состоялось открытие Бухарского караван-сарая после капитальных восстановительно-консервационных работKультурная политика
22:56
КСИР подтвердил гибель командира подразделения "Басидж"В регионе
22:53
Патриарх всея Грузии Илия II скончался на 94 году жизниВ регионе
22:48
Консульский отдел Посольства Азербайджана в США приостанавливает работу на 11 днейВнешняя политика
22:31
Видео
Служба госбезопасности разоблачила клевету блогеров в интернетеВнутренняя политика
22:24
Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обсудили вопросы двусторонней повесткиВнешняя политика
22:08
Состоится международный турнир "Кубок Баку", посвященный памяти Анатолия БанишевскогоФутбол
22:08
Фото
Зеленский и Стармер подписали Декларацию об углублении оборонного сотрудничестваДругие страны
22:00
Фото
Видео