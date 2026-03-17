SEPAH "Bəsic" bölməsinin komandirinin ölümünü təsdiqləyib
Region
- 17 mart, 2026
- 22:42
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Bəsic" bölməsinin komandiri Qolam Rza Süleymaninin ölümünü təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH bəyanat yayıb.
Qeyd edək ki, İsrail Müdafiə Ordusu Tehranda hava zərbəsi nəticəsində "Bəsic" bölməsinin komandiri Qolam Rza Süleymaninin öldürüldüyünü bəyan etmişdi.
İddia olunur ki, "Bəsic" bölməsi daxili etirazların yatırılmasında, o cümlədən kütləvi həbslərin həyata keçirilməsində və nümayişçilərə qarşı güc tətbiqində əsas rol oynayıb.
