Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Пентагон: При ударах США по судам наркоторговцев погибли 11 человек

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 21:38
    Пентагон: При ударах США по судам наркоторговцев погибли 11 человек

    США в понедельник нанесли удары по трем принадлежащим наркоторговцам судам, в результате атаки погибли 11 человек.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США.

    "Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам контрабанды наркотиков и участвовали в операциях по незаконному обороту наркотиков", - говорится в сообщении командования.

    Отмечается, что два судна были обнаружены и атакованы в восточной части Тихого океана, третье - подверглось удару в Карибском море.

    США борьба с наркоторговлей авиаудары
    ABŞ narkotacirlərə aid gəmilərə zərbə endirib, 11 nəfər ölüb
    Ты - Король

    Последние новости

    22:39

    Сибига: Россия целенаправленно атакует американские компании в Украине

    Другие страны
    22:36

    США, РФ и Украина договорились продолжить переговоры 18 февраля - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    22:24

    США возобновят обогащение урана

    Другие страны
    22:13

    Генсек ООН высоко оценил переговоры РФ, Украины и США в Женеве

    Другие страны
    22:08

    Трамп продлил разрешение на задержание следующих на Кубу судов

    Другие страны
    21:51

    Экс-глава Минюста Украины Галущенко арестован решением суда

    Другие страны
    21:42

    При взрыве в здании военной полиции в РФ погибли три человека

    В регионе
    21:38

    Пентагон: При ударах США по судам наркоторговцев погибли 11 человек

    Другие страны
    21:26
    Фото

    Лига чемпионов УЕФА: "Ньюкасл" провел предматчевую тренировку в Баку

    Футбол
    Лента новостей