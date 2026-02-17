Пентагон: При ударах США по судам наркоторговцев погибли 11 человек
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 21:38
США в понедельник нанесли удары по трем принадлежащим наркоторговцам судам, в результате атаки погибли 11 человек.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США.
"Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам контрабанды наркотиков и участвовали в операциях по незаконному обороту наркотиков", - говорится в сообщении командования.
Отмечается, что два судна были обнаружены и атакованы в восточной части Тихого океана, третье - подверглось удару в Карибском море.
