Пентагон: При ударах США по судам наркоторговцев погибли 11 человек

США в понедельник нанесли удары по трем принадлежащим наркоторговцам судам, в результате атаки погибли 11 человек.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США.

"Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам контрабанды наркотиков и участвовали в операциях по незаконному обороту наркотиков", - говорится в сообщении командования.

Отмечается, что два судна были обнаружены и атакованы в восточной части Тихого океана, третье - подверглось удару в Карибском море.