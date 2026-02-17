Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 17 февраля, 2026
    • 21:03
    Посол: Азербайджан придает особое значение развитию отношений с африканскими странами

    Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов в рамках визита в Сенегал встретился с мэром Дакара Аббасом Фаллом.

    Как сообщает Report, стороны обсудили возобновление сотрудничества между Баку и Дакаром, начатого в 60-х годах XX века, а также расширение обмена опытом в сферах городского управления, инфраструктуры, туризма и культуры.

    Посол отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с африканскими странами, и подчеркнул взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества с Сенегалом.

    Мэр Дакара выразил готовность к углублению связей и реализации конкретных проектов.

    Назим Самедов также вручил Аббасу Фаллу приглашение на 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в мае в Баку. Мэр поблагодарил за приглашение.

    Отношения между Баку и Дакаром берут начало в 1967 году, когда состоялся визит нашей делегации в Сенегал. В 1970 году во время ответного визита делегации во главе с председателем Городского совета Дакара Самбой Гуйеном было подписано соглашение о побратимстве двух столиц.

