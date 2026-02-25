İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    SOCAR "Özbəkneftqaz" ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Energetika
    • 25 fevral, 2026
    • 21:29
    SOCAR Özbəkneftqaz ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Buxara Neft Emalı Zavodunun (NEZ) səmərəliliyinin artırılması üçün "Özbəkneftqaz" ilə birgə işləməkdə maraqlı olduğunu bildirib.

    "Report" "Özbəkneftqaz"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin İdarə Heyətinin sədri Abduqani Sanginov və SOCAR-ın törəmə müəssisələri olan "SOCAR Trading" ilə "SOCAR Downstream Management"in rəhbərliyi arasında keçirilən görüşdə bildirilib.

    Tərəflər vurğulayıblar ki, Özbəkistanla Azərbaycan arasında iki ölkənin liderləri tərəfindən dəstəklənən strateji tərəfdaşlıq inkişaf etməkdədir və bu, neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün etibarlı zəmin yaradır.

    "SOCAR nümayəndələri Buxara NEZ-nin işinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində "Özbəkneftqaz" ilə birgə işin inkişafına maraq ifadə ediblər. Görüş zamanı müasir əməliyyat texnologiyalarının tətbiqi, istehsalat proseslərinin rəqəmsallaşdırılması və enerji səmərəliliyinin artırılması üzrə təkliflər təqdim olunub", - məlumatda bildirilib.

    Danışıqların yekunlarına əsasən, tərəflər əməli əməkdaşlığı davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Həmçinin texniki auditin aparılması və növbəti addımlar üzrə konkret təkliflərin işlənib hazırlanması məqsədilə SOCAR-ın işçi qrupunun müəssisəyə səfərinin təşkil edilməsi barədə razılıq əldə olunub.

    SOCAR Azərbaycan Özbəkistan
    SOCAR заинтересован в сотрудничестве с "Узбекнефтегаз" для повышения эффективности Бухарского НПЗ

    Son xəbərlər

    22:25

    ABŞ Venesuela neftinin Kubaya təkrar satışına xüsusi lisenziyalarla icazə verəcək

    Digər ölkələr
    22:20

    KİV: BVF Ukraynaya 8,1 milyard dollar kredit ayrılması barədə sazişi nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:18

    İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    22:09
    Foto

    TÜRKPA-da AKP sədrinin müavininin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    22:03

    Sərbəst güləşçi Rəşid Babazadə Albaniyadakı turnirdə gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:56
    Foto

    Malayziya şirkətləri Azərbaycana investisiya qoymağa dəvət edilib

    Xarici siyasət
    21:55
    Foto

    Peru Konqresində Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul edilib

    Xarici siyasət
    21:45

    Kreml Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşünün hansı halda mümkün ola biləcəyini açıqlayıb

    Region
    21:29

    SOCAR "Özbəkneftqaz" ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti