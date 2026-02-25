SOCAR заинтересован в сотрудничестве с "Узбекнефтегаз" для повышения эффективности Бухарского НПЗ

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выразила заинтересованность в совместной работе с "Узбекнефтегаз" для повышения эффективности Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

Как передает Report со ссылкой на "Узбекнефтегаз", об этом стало известно в ходе встречи председателя правления узбекистанской госкомпании Абдугани Сангинова и руководства дочерних предприятий SOCAR - SOCAR Trading и SOCAR Downstream Management.

Стороны подчеркнули, что стратегическое партнерство между Узбекистаном и Азербайджаном, поддерживаемое лидерами двух стран, продолжает развиваться и создает надежную основу для расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере.

"Представители SOCAR выразили интерес к развитию совместной работы с "Узбекнефтегазом" в направлении повышения эффективности работы Бухарского НПЗ. В ходе встречи были представлены предложения по внедрению современных операционных технологий, цифровизации производственных процессов и повышению энергетической эффективности", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров стороны договорились продолжать практическое сотрудничество. Также достигнута договоренность об организации визита рабочей группы SOCAR на предприятие для проведения технического аудита и разработки конкретных предложений по дальнейшим шагам.