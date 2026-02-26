İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Azərbaycan ABŞ-yə aviasiya yanacağının ixracını 7 dəfə artırıb

    Ötən il Azərbaycan 26,45 milyon ABŞ dolları dəyərində 26 min 970 ton aviasiya yanacağı ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 61 %, kəmiyyət olaraq – 58 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Lüksemburqa 11,2 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 62 % az) 13 min 898 ton (-59 %), Rusiyaya 4,6 milyon ABŞ dolları dəyərində (-64 %) 3 min 779 ton (-63 %), Türkiyəyə 3,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (-57 %) 2 min 508 ton (-57 %), Amerika Birləşmiş Ştatlarına (ABŞ) 1,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (+5 dəfə) 1 min 814 ton (+7 dəfə), Fransaya 1,2 milyon ABŞ dolları dəyərində (+4 dəfə) 1 min 284 ton (+5 dəfə) yanacaq satıb.

    2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 64 min 847 ton aviasiya yanacağının 52 %-i Lüksemburqun payına düşüb.

