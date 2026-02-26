SOMDA-nın əməkdaşları Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət ediblər
Daxili siyasət
- 26 fevral, 2026
- 17:24
Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-da Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin (SOMDA) rəhbərliyi və şəxsi heyəti Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzüblər.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, anım tədbiri Agentlikdə davam etdirilib. Tədbirdə faciə zamanı doğmalarını itirən şəhər sakini İman Allahverdiyev çıxış edib.
Sonra Xocalı faciəsindən bəhs edən "Edam kötüyü" adlı sənədli film nümayiş olunub.
Son xəbərlər
18:20
Naxçıvan Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımı yad edilibDaxili siyasət
18:12
İngiltərənin 6 klubu "Ayntraxt"ın müdafiəçisi Nnamdi Kollinzlə maraqlanırFutbol
18:00
Putin və Lukaşenko İttifaq Dövləti çərçivəsində yeni qərarlar qəbul ediblərRegion
17:54
Cenevrədə ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar başlayıbDigər ölkələr
17:52
Foto
Video
DTX-nin əməkdaşları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıblarDaxili siyasət
17:52
"AFB Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
17:47
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" 100 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
17:47
Foto
Haaqa şəhərinin baş kilsəsində Xocalı soyqırımı qurbanları yad edilibXarici siyasət
17:42
Foto