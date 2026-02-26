SOMDA-nın əməkdaşları Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət ediblər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Daxili siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 17:24
    Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-da Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin (SOMDA) rəhbərliyi və şəxsi heyəti Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzüblər.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, anım tədbiri Agentlikdə davam etdirilib. Tədbirdə faciə zamanı doğmalarını itirən şəhər sakini İman Allahverdiyev çıxış edib.

    Sonra Xocalı faciəsindən bəhs edən "Edam kötüyü" adlı sənədli film nümayiş olunub.

