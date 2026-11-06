"Turan Tovuz"un futbolçusu Denis Marandiçi Moldova millisinə dəvət alıb
Futbol
- 06 noyabr, 2026
- 14:29
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"Turan Tovuz"un futbolçusu Denis Marandiçi Moldova millisinə dəvət alıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Müdafiəçi yığmanın UEFA Millətlər Liqasının C Liqasında noyabrda keçirəcəyi oyunlar üçün açıqlanan heyətində yer alıb.
Qeyd edək ki, Moldova seçməsi noyabrın 13-də doğma meydanda Qazaxıstanla, 16-da isə səfərdə Farer adaları ilə üz-üzə gələcək.
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