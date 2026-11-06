Naxçıvan üzrə noyabr ayının pensiyaları ödənilib
Sosial müdafiə
- 06 noyabr, 2026
- 14:33
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) noyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan MR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən noyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.
Bildirilib ki, vətəndaşlar pensiyalarını plastik kartlar vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.
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