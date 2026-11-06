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    Naxçıvan üzrə noyabr ayının pensiyaları ödənilib

    Sosial müdafiə
    • 06 noyabr, 2026
    • 14:33
    Naxçıvan üzrə noyabr ayının pensiyaları ödənilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) noyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan MR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən noyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.

    Bildirilib ki, vətəndaşlar pensiyalarını plastik kartlar vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Pensiya ödənişləri Naxçıvan Muxtar Respublikası
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