"Yuventus" Karlo Pinsolyo ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 17:19
İtaliyanın "Yuventus" klubu qapıçısı Karlo Pinsolyo ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Turin təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.
35 yaşlı qolkiperin yeni sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
"Yuventus"un yetirməsi olan Karlo Pinsolyo 2010-cu ildən əsas komandanın heyətində yer alır. Bu vaxtadək müxtəlif komandalara icarəyə verilən qapıçı Turin təmsilçisinin heyətində cəmi 6 matça çıxıb.
Son xəbərlər
18:20
Foto
Naxçıvan Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımı yad edilibDaxili siyasət
18:12
İngiltərənin 6 klubu "Ayntraxt"ın müdafiəçisi Nnamdi Kollinzlə maraqlanırFutbol
18:00
Putin və Lukaşenko İttifaq Dövləti çərçivəsində yeni qərarlar qəbul ediblərRegion
17:54
Cenevrədə ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar başlayıbDigər ölkələr
17:52
Foto
Video
DTX-nin əməkdaşları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıblarDaxili siyasət
17:52
"AFB Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
17:47
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" 100 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
17:47
Foto
Haaqa şəhərinin baş kilsəsində Xocalı soyqırımı qurbanları yad edilibXarici siyasət
17:42
Foto