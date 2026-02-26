İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    "Yuventus" Karlo Pinsolyo ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 17:19
    İtaliyanın "Yuventus" klubu qapıçısı Karlo Pinsolyo ilə müqavilənin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Turin təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.

    35 yaşlı qolkiperin yeni sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

    "Yuventus"un yetirməsi olan Karlo Pinsolyo 2010-cu ildən əsas komandanın heyətində yer alır. Bu vaxtadək müxtəlif komandalara icarəyə verilən qapıçı Turin təmsilçisinin heyətində cəmi 6 matça çıxıb.

