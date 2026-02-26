İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Mette Frederiksen Danimarkada növbədənkənar parlament seçkilərinin tarixini açıqlayıb

    Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen ölkədə növbədənkənar seçkilərin martın 24-də keçiriləcəyini elan edib.

    Bu barədə "Report" "Politico"ya istinadən xəbər verir.

    "Mən Kral Frederikə seçkilərin martın 24-də keçirilməsini tövsiyə etdim", – Frederiksen Kopenhagendə Danimarka parlamentinin plenar iclası zamanı deputatlara bildirib.

    Hazırkı çağırış parlamentinin səlahiyyət müddətinin bitməsinə bir ildən az vaxt qaldığından, seçkilər ən gec oktyabrın 31-dək keçirilməli idi.

    Lakin səsvermə tarixinin dəyişdirilməsi qərarı, ehtimal ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiyanı ilhaq etməklə bağlı təhdidləri nəticəsində Fredriksenin hakim Sosial-Demokrat Partiyasına dəstəyin kəskin artmasına əsaslanır.

    Çıxışında Frederiksen Kopenhagen ilə Vaşinqton arasındakı gərginliyə toxunub və martdakı seçkilərə qədərki dövrdə onun müvəqqəti hökumətinin ayıq-sayıq olacağını bildirib.

    Премьер Дании назвала дату досрочных парламентских выборов

