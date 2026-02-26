Премьер Дании назвала дату досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о досрочных выборах в стране, которые должны состояться 24 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Politico.

"Я порекомендовала королю Фредерику провести выборы 24 марта", – заявила Фредериксен депутатам во время пленарного заседания датского парламента в Копенгагене.

Поскольку до истечения полномочий парламента текущего созыва осталось менее года, выборы должны были состояться не позднее 31 октября.

Однако решение о переносе даты голосования, вероятно, основано на резком росте поддержки правящей Социал-демократической партии Фредериксен в результате угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

В своем выступлении Фредериксен прямо упомянула о напряженности в отношениях Копенгагена с Вашингтоном и сказала, что ее временное правительство будет бдительным в период до выборов в марте.