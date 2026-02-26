Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Премьер Дании назвала дату досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 16:55
    Премьер Дании назвала дату досрочных парламентских выборов

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о досрочных выборах в стране, которые должны состояться 24 марта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Politico.

    "Я порекомендовала королю Фредерику провести выборы 24 марта", – заявила Фредериксен депутатам во время пленарного заседания датского парламента в Копенгагене.

    Поскольку до истечения полномочий парламента текущего созыва осталось менее года, выборы должны были состояться не позднее 31 октября.

    Однако решение о переносе даты голосования, вероятно, основано на резком росте поддержки правящей Социал-демократической партии Фредериксен в результате угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

    В своем выступлении Фредериксен прямо упомянула о напряженности в отношениях Копенгагена с Вашингтоном и сказала, что ее временное правительство будет бдительным в период до выборов в марте.

    Дания Метте Фредериксен досрочные выборы США Дональд Трамп
    Mette Frederiksen Danimarkada növbədənkənar parlament seçkilərinin tarixini açıqlayıb

    Последние новости

    17:37

    Путин и Лукашенко подписали 7 документов по итогам госсовета Союзного государства

    В регионе
    17:33

    В Женеве начались переговоры между США и Украиной

    Другие страны
    17:25
    Фото

    Особенности Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы

    Карабах
    17:22
    Фото

    В Боснии и Герцеговине почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Карабах
    17:20
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:14

    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан настолько силен, что никому и в голову не придет совершить провокацию

    Внутренняя политика
    17:12

    Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти

    Внутренняя политика
    17:12

    В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения из-за ветра

    Экология
    17:04
    Фото
    Видео

    Память жертв Ходжалинского геноцида почтили минутой молчания

    Внутренняя политика
    Лента новостей