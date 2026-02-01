İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Vuçiç: ABŞ növbəti 48 saat ərzində İrana zərbə endirə bilər

    • 01 fevral, 2026
    • 16:19
    Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç növbəti 48 saat ərzində ABŞ-nin İrana zərbə endirəcəyinə inandığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Serbiya lideri bu açıqlamanı Pink televiziya kanalında verib.

    "Növbəti 48 saat ərzində İrana zərbə endirilməsini və bir neçə digər mühüm hadisəni gözləyirəm. Bu günkü şərait çətindir. Əminəm ki, sülhü qorumaq öhdəliyimiz çox vacibdir", - deyə Aleksandar Vuçiç vurğulayıb.

    Serbiya ABŞ
    Вучич: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие 48 часов
    Serbia's Vučić says US could strike Iran within 48 hours

