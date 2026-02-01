Вучич: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие 48 часов

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану в течение предстоящих 48 часов.

Как передает Report, об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала Pink.

"Я ожидаю в ближайшие 48 часов удар по Ирану и некоторых других крупных событий. Условия сегодня непростые. Я убежден, что наша приверженность сохранению мира имеет решающее значение", - подчеркнул Александр Вучич.

Отметим, что 26 января президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия и предупредил, что "следующая атака будет еще хуже", призвав "не дать этому случиться".