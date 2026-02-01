İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    İndoneziya hökuməti "Grok" çatbotun istifadəsinə yenidən icazə verib

    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 16:50
    İndoneziya hökuməti Grok çatbotun istifadəsinə yenidən icazə verib

    İndoneziya ölkədə amerikalı milyarder İlon Maskın "xAI" şirkətinə məxsus "Grok" çatbotunun istifadəsinə yenidən icazə verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    Yanvarın əvvəlində İndoneziya hakimiyyəti, yetkinlik yaşına çatmayanların da daxil olduğu pornoqrafik şəkillər yaratmaq qabiliyyətinə görə ölkədə "Grok" çatbotunun istifadəsini müvəqqəti olaraq qadağan etmişdi.

    Qeyd olunub ki, İndoneziya hökuməti "xAI"dən şirkətin "Grok" çatbotundan sui-istifadə hallarına qarşı mübarizə aparmaq üçün tədbirlər gördüyünü bildirən məktub alıb.

    Vurğulanıb ki, hökumət baş verə biləcək pozuntulara görə "Grok"un fəaliyyətlərini izləməyə davam edəcək.

    İndoneziya çatbot
    Индонезия вновь разрешила использование чат-бота Grok в стране
    Indonesia reauthorizes Grok after content restrictions

    Son xəbərlər

    18:20
    Foto

    Bakıda Gənclər Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    18:16

    Cəlilabadda balta ilə xəsarət yetirilənlərin kimliyi məlum olub, saxlanılan var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:09

    Bəzi rayonlarda güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    18:01

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla məğlub edib

    Futbol
    17:55
    Foto

    Naxçıvanda bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıb

    Hadisə
    17:53

    İtaliyanın xarici işlər naziri: Balkanlar Ukraynadan əvvəl Aİ-yə qoşulmalıdır

    Digər ölkələr
    17:34

    İran spikerinin rəsmisi: Aİ-nin hərbi attaşeləri dərhal İranı tərk etməlidir

    Region
    17:26
    Foto

    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kubokuna yekun vurulub

    Komanda
    17:08

    Münhen Təhlükəsizlik Konfransının sədri Qərb ölkələrinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti