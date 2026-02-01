İndoneziya hökuməti "Grok" çatbotun istifadəsinə yenidən icazə verib
Digər ölkələr
- 01 fevral, 2026
- 16:50
İndoneziya ölkədə amerikalı milyarder İlon Maskın "xAI" şirkətinə məxsus "Grok" çatbotunun istifadəsinə yenidən icazə verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.
Yanvarın əvvəlində İndoneziya hakimiyyəti, yetkinlik yaşına çatmayanların da daxil olduğu pornoqrafik şəkillər yaratmaq qabiliyyətinə görə ölkədə "Grok" çatbotunun istifadəsini müvəqqəti olaraq qadağan etmişdi.
Qeyd olunub ki, İndoneziya hökuməti "xAI"dən şirkətin "Grok" çatbotundan sui-istifadə hallarına qarşı mübarizə aparmaq üçün tədbirlər gördüyünü bildirən məktub alıb.
Vurğulanıb ki, hökumət baş verə biləcək pozuntulara görə "Grok"un fəaliyyətlərini izləməyə davam edəcək.
