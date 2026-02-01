Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 15:29
    Индонезия вновь разрешила использование чат-бота Grok в стране

    Индонезия разрешила xAI американского миллиардера Илона Маска возобновить работу Grok после предоставления гарантий, что чат-бот запретит генерировать сексуализированный контент на территории страны.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

    Ранее в начале января власти Индонезии временно запретили использование чат-бота Grok в стране из-за того, что через него можно генерировать порнографические изображения в том числе с несовершеннолетними.

    Правительство Индонезии получило письмо от xAI, в котором говорится что компания приняла меры по борьбе со злоупотреблением в использовании чат-бота Grok, говорится в материале.

    В заявлении правительства говорится, что оно продолжит отслеживать действия Grok на предмет дальнейших нарушений, включая распространение незаконного контента и нарушение принципов защиты детей.

    Indonesia reauthorizes Grok after content restrictions
