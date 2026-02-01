Индонезия вновь разрешила использование чат-бота Grok в стране

Индонезия разрешила xAI американского миллиардера Илона Маска возобновить работу Grok после предоставления гарантий, что чат-бот запретит генерировать сексуализированный контент на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее в начале января власти Индонезии временно запретили использование чат-бота Grok в стране из-за того, что через него можно генерировать порнографические изображения в том числе с несовершеннолетними.

Правительство Индонезии получило письмо от xAI, в котором говорится что компания приняла меры по борьбе со злоупотреблением в использовании чат-бота Grok, говорится в материале.

В заявлении правительства говорится, что оно продолжит отслеживать действия Grok на предмет дальнейших нарушений, включая распространение незаконного контента и нарушение принципов защиты детей.