Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Индонезия заблокировала чат-бот Grok Илона Маска из-за сексуального контента

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 12:56
    Индонезия заблокировала чат-бот Grok Илона Маска из-за сексуального контента

    Индонезия временно заблокировала чат-бот Grok Илона Маска, став первой страной, ограничившей доступ к этому инструменту искусственного интеллекта (ИИ).

    Как передает Repor со ссылкой на агентство Reuters, решение принято из-за риска генерации порнографического контента ИИ.

    Ранее правительства и регуляторы от Европы до Азии выражали обеспокоенность по поводу сексуализированного контента в приложении, а некоторые страны начали официальные проверки.

    "Правительство рассматривает практику создания несогласованных сексуальных дипфейков как серьезное нарушение прав человека, достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве", - заявила министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид.

    Министерство также вызвало представителей xAI (разработчик Grok) для обсуждения ситуации.

    Ранее компания xAI заявила, что ограничивает возможности генерации и редактирования изображений только для платных подписчиков, пытаясь устранить пробелы в защите, позволявшие создавать сексуализированные изображения, включая сцены с частично обнаженными детьми.

    Илон Маск в X отметил, что пользователей Grok, создающих незаконный контент, ждут те же последствия, что и при публикации запрещенного материала.

    Индонезия Илон Маск Grok искусственный интеллект чат-бот блокировка порнографический контент

    Последние новости

    13:08

    В иранском Кермане протестующие сожгли мечеть

    В регионе
    12:56

    Индонезия заблокировала чат-бот Grok Илона Маска из-за сексуального контента

    Другие страны
    12:50

    В Украине сотни тысяч потребителей остались без света после ударов РФ

    Другие страны
    12:47

    Консультативный совет религиозных конфессий Азербайджана направил письмо Ильхаму Алиеву

    Религия
    12:46

    Завтра в Баку ожидается 16, а в регионах - 17 градусов тепла

    Экология
    12:29

    СМИ: В Иране в ходе протестов погибли свыше 210 человек

    Другие страны
    12:26

    На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой выше 5

    Другие страны
    12:23

    МВД: Полиция за сутки изъяла из незаконного оборота 31 кг наркотиков

    Происшествия
    12:01

    Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции химпрома из Турции почти на 2%

    Бизнес
    Лента новостей