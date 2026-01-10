Индонезия заблокировала чат-бот Grok Илона Маска из-за сексуального контента
- 10 января, 2026
- 12:56
Индонезия временно заблокировала чат-бот Grok Илона Маска, став первой страной, ограничившей доступ к этому инструменту искусственного интеллекта (ИИ).
Как передает Repor со ссылкой на агентство Reuters, решение принято из-за риска генерации порнографического контента ИИ.
Ранее правительства и регуляторы от Европы до Азии выражали обеспокоенность по поводу сексуализированного контента в приложении, а некоторые страны начали официальные проверки.
"Правительство рассматривает практику создания несогласованных сексуальных дипфейков как серьезное нарушение прав человека, достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве", - заявила министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид.
Министерство также вызвало представителей xAI (разработчик Grok) для обсуждения ситуации.
Ранее компания xAI заявила, что ограничивает возможности генерации и редактирования изображений только для платных подписчиков, пытаясь устранить пробелы в защите, позволявшие создавать сексуализированные изображения, включая сцены с частично обнаженными детьми.
Илон Маск в X отметил, что пользователей Grok, создающих незаконный контент, ждут те же последствия, что и при публикации запрещенного материала.