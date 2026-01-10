İndoneziya "Grok" çat-botunu cinsi məzmun səbəbindən bloklayıb
- 10 yanvar, 2026
- 13:30
İndoneziya müvəqqəti olaraq İlon Maska məxsus olan "Grok" çat-botunu bloklayıb və bu süni intellekt (AI) alətinə çıxışı məhdudlaşdıran ilk ölkə olub.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu qərar "Grok"un pornoqrafik məzmun yaratma riski səbəbindən qəbul olunub.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Avropadan Asiyaya qədər hökumətlər və tənzimləyicilər tətbiqdəki cinsi məzmunla bağlı narahatlıqlarını bildirib, bəzi ölkələr isə rəsmi yoxlamalara başlayıb.
"Hökumət razılaşdırılmamış cinsi "deep-fake"lər yaratma praktikasını rəqəmsal məkanda insan hüquqlarının, ləyaqətin və vətəndaşların təhlükəsizliyinin ciddi pozuntusu hesab edir", - İndoneziyanın rabitə və rəqəmsal texnologiyalar naziri Meutya Hafid vurğulayıb.
Nazirlik həmçinin bu vəziyyəti müzakirə etmək üçün "xAI" ("Grok"un tərtibatçısı) nümayəndələrini dəvət edib.
Daha əvvəl "xAI" şirkəti fotoların yaradılması və redaktə edilməsi imkanlarını yalnız pullu abunəçilərlə məhdudlaşdırdığını bildirmişdir. Bu addım, qismən çılpaq uşaqların olduğu səhnələr daxil olmaqla, cinsi məzmunlu şəkillərin yaradılmasına imkan verən qorunma boşluqlarını aradan qaldırmağa yönəlmişdir.
İlon Mask "X" sosial şəbəkəsində qeyri-qanuni məzmun yaradan "Grok" istifadəçilərini qadağan edilmiş materialların dərc edilməsi zamanı olduğu kimi eyni nəticələrin gözlədiyini qeyd edib.