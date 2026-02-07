Азербайджан занял 46-е место в Глобальном индексе исламского финтеха (Global Islamic Fintech Index, GIFT) с общим баллом 16,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на Глобальный отчет по исламскому финтеху, индекс охватывает 64 страны - как входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), так и не входящие в нее. Оценка проводится по 19 показателям, сгруппированным в пять ключевых категорий: таланты, регулирование, инфраструктура, исламский финтех-рынок и экосистема, а также капитал.

В предыдущем отчете (2024/2025) Азербайджан находился на 37-ом месте с баллом 20,4%.

Согласно новому отчету, наибольший вес в расчете индекса имеет категория "Исламский финтех-рынок и экосистема", поскольку она наиболее полно отражает текущее состояние и уровень развития исламского финтеха в конкретной стране. Индекс демонстрирует, какие юрисдикции являются наиболее благоприятными для роста исламского финтеха и формирования устойчивых экосистем.

Лидерами рейтинга стали Саудовская Аравия (79,4%), Объединенные Арабские Эмираты (68,8%) и Пакистан (44,2%). В нижней части списка находятся Палестина (4,6%), Йемен (4,5%) и Суринам (2,1%).

Объем транзакций на мировом рынке исламского финтеха в 2024-2025 годах оценивается в 198 млрд долларов США. По прогнозам, к 2029 году этот показатель вырастет до 341 млрд долларов, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) на уровне 11,5%.

"Эти темпы опережают рост мировой финтех-индустрии в целом, для которой за тот же период ожидается увеличение примерно на 11% в год", - отмечается в отчете.

Среди ключевых проблем глобального рынка исламского финтеха аналитики выделяют ограниченный доступ к капиталу, сложности соблюдения регуляторных требований, низкую осведомленность клиентов, трудности географической экспансии и высокую стоимость привлечения пользователей. Несмотря на это, сектор продолжает расширяться: на сегодняшний день глобальная база данных насчитывает 484 исламские финтех-компании.

При этом подчеркивается, что исламский финтех по-прежнему занимает лишь небольшую долю в общем объеме финтех-активности. Именно этот разрыв, по мнению экспертов, формирует основной потенциал для следующей волны роста.

Отмечается, что многие исламские финансовые продукты пока остаются вне повседневных экономических процессов, что делает их дистрибуцию дорогой и медленной. Встроенные финансовые решения, такие как соответствующие нормам шариата сервисы BNPL (Buy Now, Pay Later) или микро-такафул - могут органично интегрироваться в экосистемы электронной коммерции, мобильные приложения и цифровые B2B-платформы.

Согласно отчету Dealroom и ABN AMRO Ventures, глобальный рынок встроенных финансов к 2030 году достигнет 7,2 трлн долларов США. BCG прогнозирует, что такие рынки обеспечат более 700 млрд долларов дополнительных годовых доходов к 2030 году. В этом контексте исламский финтех рассматривается как часть глобального тренда на интегрированные финансовые сервисы.

Аналитики также отмечают, что цифрово вовлеченное население, развитый сектор исламских финансов и целевые программы поддержки финтеха создают благоприятную среду для инноваций, особенно в части тестирования и масштабирования практических решений.

"Исламский финтех готов перейти в следующую фазу роста. Такие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн и open banking, позволят создавать новые продукты и снижать барьеры входа. По мере развития регуляторных рамок и экосистемной поддержки на рынок будет выходить больше игроков, что усилит конкуренцию, но одновременно откроет возможности для партнерств и избирательной консолидации", - считают эксперты.

В долгосрочной перспективе эти процессы, по их мнению, приведут к значительному расширению доступа к финансовым услугам, соответствующим принципам шариата.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разработал дорожную карту по внедрению модели "исламского окна" для применения в стране продуктов исламского банкинга. Исламский банкинг рассматривается как альтернативный механизм финансирования и включен в число стратегических целей ЦБА.

Для его развития уже изучен международный опыт и определен наиболее подходящий для Азербайджана подход. На первом этапе независимые эксперты в рамках "исламского окна" определят перечень продуктов исламского финансирования, после чего будут внедрены базовые инструменты, сформированные по итогам консультаций с финансовыми ассоциациями и международными экспертами.