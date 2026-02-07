Азербайджан на 10,8% сократил расходы на импорт из Турции

Азербайджан в январе импортировал из Турции товары на сумму 141,833 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции, это на 10,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе поставки в Азербайджан составили 0,8% от общего объема турецкого экспорта.

За отчетный период совокупный экспорт Турции в годовом сравнении снизился на 4,3% - до 17 млрд 606,718 млн долларов.

Крупнейшими импортерами турецкой продукции стали Германия - 1,587 млрд долларов (рост на 0,7%), Великобритания - 1,135 млрд долларов (рост на 4,6%), США - 1,027 млрд долларов (снижение на 4,7%) и Италия - 959 млн долларов (рост на 2,9%).