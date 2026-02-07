İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 11 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    • 07 fevral, 2026
    • 10:17
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 141,833 milyon ABŞ dolları dəyərində mal idxal edib.

    "Report" Türkiyənin Ticarət Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 10,8 % azdır.

    Yanvarda Türkiyənin Azərbaycana ixracı onun ümumi ixracının 0,8 %-ni təşkil edib.

    Hesabat dövründə Türkiyənin ümumi ixracının dəyəri illik müqayisədə 4,3 % azalaraq 17 milyard 606,718 milyon ABŞ dollarına düşüb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 1,587 milyard ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 0,7 % çox), Böyük Britaniya 1,135 milyard ABŞ dolları ( 4,6 % çox), ABŞ 1,027 milyard ABŞ dolları (4,7 % az) və İtalya 959 milyon ABŞ dolları (2,9 % çox) həyata keçirib.

    Азербайджан на 10,8% сократил расходы на импорт из Турции

