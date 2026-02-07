Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 11 %-ə yaxın azaldıb
Biznes
- 07 fevral, 2026
- 10:17
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 141,833 milyon ABŞ dolları dəyərində mal idxal edib.
"Report" Türkiyənin Ticarət Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 10,8 % azdır.
Yanvarda Türkiyənin Azərbaycana ixracı onun ümumi ixracının 0,8 %-ni təşkil edib.
Hesabat dövründə Türkiyənin ümumi ixracının dəyəri illik müqayisədə 4,3 % azalaraq 17 milyard 606,718 milyon ABŞ dollarına düşüb.
Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 1,587 milyard ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 0,7 % çox), Böyük Britaniya 1,135 milyard ABŞ dolları ( 4,6 % çox), ABŞ 1,027 milyard ABŞ dolları (4,7 % az) və İtalya 959 milyon ABŞ dolları (2,9 % çox) həyata keçirib.
Son xəbərlər
10:33
"Beşiktaş" "Roma"nın qapıçısını heyətinə qatıbFutbol
10:26
Azərbaycandakı binalarda enerji qənaətini hədəfləyən pilot layihənin şərtləri müəyyənləşibİnfrastruktur
10:24
Tərtərdə 146 kq at ətini mal əti adı ilə satmağa hazırlaşan dəstə tutulubHadisə
10:17
Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 11 %-ə yaxın azaldıbBiznes
10:14
Foto
Video
Füzulidə qanunsuz tikili sökülübHadisə
10:11
Polşa aviasiyası Rusiyanın Ukraynadakı aktivliyinə görə havaya qaldırılıbDigər ölkələr
10:01
İtaliyadakı qış olimpiadasında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar baş tutacaqKomanda
09:55
Enerji effektivliyi fondunun maliyyələşdirdiyi layihələrə dair tələblər təsdiqlənibEnergetika
09:47