Зимняя Олимпиада: Сегодня разыграют медали в девяти видах спорта
Командные
- 07 февраля, 2026
- 10:06
На XXV зимних Олимпийских играх, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо, сегодня состоятся соревнования по нескольким видам спорта.
Как сообщает Report, будут разыграны медали в керлинге, фристайле, горнолыжном спорте, хоккее, лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборде.
Из представителей Азербайджана Владимир Литвинцев начнет выступление 10 февраля в Милане, где представит короткую программу в фигурном катании. Анастасия Папатома 15 февраля выступит в гигантском слаломе, а спустя три дня - в слаломе. Эти соревнования пройдут в известном горнолыжном центре Кортина-д"Ампеццо.
Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
