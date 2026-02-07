Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Зимняя Олимпиада: Сегодня разыграют медали в девяти видах спорта

    Командные
    • 07 февраля, 2026
    • 10:06
    Зимняя Олимпиада: Сегодня разыграют медали в девяти видах спорта

    На XXV зимних Олимпийских играх, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо, сегодня состоятся соревнования по нескольким видам спорта.

    Как сообщает Report, будут разыграны медали в керлинге, фристайле, горнолыжном спорте, хоккее, лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборде.

    Из представителей Азербайджана Владимир Литвинцев начнет выступление 10 февраля в Милане, где представит короткую программу в фигурном катании. Анастасия Папатома 15 февраля выступит в гигантском слаломе, а спустя три дня - в слаломе. Эти соревнования пройдут в известном горнолыжном центре Кортина-д"Ампеццо.

    Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

    XXV Зимние Олимпийские игры Италия горнолыжный спорт фигурное катание Владимир Литвинцев Анастасия Папатома слалом
