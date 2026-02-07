İtaliyadakı qış olimpiadasında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar baş tutacaq
Komanda
- 07 fevral, 2026
- 10:01
İtaliyanın Milan və Kortina-dAmpetso şəhərlərində təşkil olunan XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, körlinq, sərbəst üslubda xizək sürmə, dağ xizəyi, xokkey, xizək yürüşü, buz xizəyi, sürətli konkisürmə, xizəklə tramplindən tullanma, snoubord üzrə mübarizə baş tutacaq.
Təmsilçilərimizdən Vladimir Litvintsev fevralın 10-da Milan şəhərində fiqurlu konkisürmə üzrə qısa proqramla mübarizəyə start verəcək. Anastasiya Papatoma isə ayın 15-də nəhəng slalom, 3 gün sonra slalom növündə qüvvəsini sınayacaq. Yarışlar İtaliyanın məşhur dağ-xizək mərkəzi olan Kortina-dAmpetsoda keçiriləcək.
Qeyd edək ki, XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
10:33
"Beşiktaş" "Roma"nın qapıçısını heyətinə qatıbFutbol
10:26
Azərbaycandakı binalarda enerji qənaətini hədəfləyən pilot layihənin şərtləri müəyyənləşibİnfrastruktur
10:24
Tərtərdə 146 kq at ətini mal əti adı ilə satmağa hazırlaşan dəstə tutulubHadisə
10:17
Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 11 %-ə yaxın azaldıbBiznes
10:14
Foto
Video
Füzulidə qanunsuz tikili sökülübHadisə
10:11
Polşa aviasiyası Rusiyanın Ukraynadakı aktivliyinə görə havaya qaldırılıbDigər ölkələr
10:01
İtaliyadakı qış olimpiadasında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar baş tutacaqKomanda
09:55
Enerji effektivliyi fondunun maliyyələşdirdiyi layihələrə dair tələblər təsdiqlənibEnergetika
09:47