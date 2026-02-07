İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İtaliyadakı qış olimpiadasında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar baş tutacaq

    Komanda
    • 07 fevral, 2026
    • 10:01
    İtaliyanın Milan və Kortina-dAmpetso şəhərlərində təşkil olunan XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, körlinq, sərbəst üslubda xizək sürmə, dağ xizəyi, xokkey, xizək yürüşü, buz xizəyi, sürətli konkisürmə, xizəklə tramplindən tullanma, snoubord üzrə mübarizə baş tutacaq.

    Təmsilçilərimizdən Vladimir Litvintsev fevralın 10-da Milan şəhərində fiqurlu konkisürmə üzrə qısa proqramla mübarizəyə start verəcək. Anastasiya Papatoma isə ayın 15-də nəhəng slalom, 3 gün sonra slalom növündə qüvvəsini sınayacaq. Yarışlar İtaliyanın məşhur dağ-xizək mərkəzi olan Kortina-dAmpetsoda keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.

