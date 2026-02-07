Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2026)

    Финансы
    • 07 февраля, 2026
    • 09:58
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    68,05

    0,14

    7,20

    WTI (долл/барр)

    63,55

    - 0,11

    6,13

    Золото (долл/унция)

    4 979,80

    136,80

    638,70

    Индексы

    Dow-Jones

    50 115,67

    1 206,95

    2 052,38

    S&P 500

    6 932,30

    133,90

    86,80

    Nasdaq

    23 031,21

    490,62

    - 210,78

    Nikkei

    54 253,68

    191,76

    3 914,20

    Dax

    24 721,46

    230,40

    231,05

    FTSE 100

    10 369,75

    60,53

    438,37

    CAC 40 INDEX

    8 273,84

    35,67

    124,34

    ShanghaiComposite

    4 067,89

    - 8,80

    99,05

    BIST 100

    13 521,96

    - 67,18

    2 260,44

    RTS

    1 118,33

    - 8,03

    4,20

    Валюта

    USD/EUR

    1,1815

    0,0021

    0,0070

    GBP/USD

    1,3611

    0,0053

    0,0138

    USD/JPY

    157,2200

    0,5600

    0,7700

    USD/RUB

    77,0327

    0,2932

    - 1,7173

    USD/TRY

    43,6067

    - 0,0076

    0,6505

    USD/CNY

    6,9353

    - 0,0045

    - 0,0537
    ключевые показатели валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (07.02.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    10:56

    Эльмар Мирсалаев: Страховой рынок Азербайджана ожидает рост не менее 10%

    Финансы
    10:56

    Вице-спикер: Словакия справилась с угрозами дестабилизации

    Другие страны
    10:40

    В Азербайджане срок окупаемости проектов по энергоэффективности составит до 35 лет

    Инфраструктура
    10:20

    Азербайджан на 10,8% сократил расходы на импорт из Турции

    Бизнес
    10:16

    В Великобритании задержан 15-летний подросток за нападение на учителя

    Другие страны
    10:09

    Азербайджан занял 46-е место в Глобальном индексе исламского финтеха

    Финансы
    10:06

    Зимняя Олимпиада: Сегодня разыграют медали в девяти видах спорта

    Командные
    09:59

    ВВС Польши подняли в воздух авиацию из-за активности России в Украине

    Другие страны
    09:58

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2026)

    Финансы
    Лента новостей