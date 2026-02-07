İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.02.2026)

    Maliyyə
    • 07 fevral, 2026
    • 09:47
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.02.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    68,05

    0,14

    7,20

    Neft WTI (dollar/barel)

    63,55

    - 0,11

    6,13

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 979,80

    136,80

    638,70

    İndekslər

    Dow-Jones

    50 115,67

    1 206,95

    2 052,38

    S&P 500

    6 932,30

    133,90

    86,80

    Nasdaq

    23 031,21

    490,62

    - 210,78

    Nikkei

    54 253,68

    191,76

    3 914,20

    Dax

    24 721,46

    230,40

    231,05

    FTSE 100

    10 369,75

    60,53

    438,37

    CAC 40 INDEX

    8 273,84

    35,67

    124,34

    Shanghai Composite

    4 067,89

    - 8,80

    99,05

    Bist 100

    13 521,96

    - 67,18

    2 260,44

    RTS

    1 118,33

    - 8,03

    4,20

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1815

    0,0021

    0,0070

    USD/GBP

    1,3611

    0,0053

    0,0138

    JPY/USD

    157,2200

    0,5600

    0,7700

    RUB/USD

    77,0327

    0,2932

    - 1,7173

    TRY/USD

    43,6067

    - 0,0076

    0,6505

    CNY/USD

    6,9353

    - 0,0045

    - 0,0537
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (07.02.2026)

    Son xəbərlər

    10:33

    "Beşiktaş" "Roma"nın qapıçısını heyətinə qatıb

    Futbol
    10:26

    Azərbaycandakı binalarda enerji qənaətini hədəfləyən pilot layihənin şərtləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    10:24

    Tərtərdə 146 kq at ətini mal əti adı ilə satmağa hazırlaşan dəstə tutulub

    Hadisə
    10:17

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 11 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    10:14
    Foto
    Video

    Füzulidə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:11

    Polşa aviasiyası Rusiyanın Ukraynadakı aktivliyinə görə havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:01

    İtaliyadakı qış olimpiadasında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar baş tutacaq

    Komanda
    09:55

    Enerji effektivliyi fondunun maliyyələşdirdiyi layihələrə dair tələblər təsdiqlənib

    Energetika
    09:47

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.02.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti