Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.02.2026)
Maliyyə
- 07 fevral, 2026
- 09:47
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
68,05
|
0,14
|
7,20
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
63,55
|
- 0,11
|
6,13
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 979,80
|
136,80
|
638,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
50 115,67
|
1 206,95
|
2 052,38
|
S&P 500
|
6 932,30
|
133,90
|
86,80
|
Nasdaq
|
23 031,21
|
490,62
|
- 210,78
|
Nikkei
|
54 253,68
|
191,76
|
3 914,20
|
Dax
|
24 721,46
|
230,40
|
231,05
|
FTSE 100
|
10 369,75
|
60,53
|
438,37
|
CAC 40 INDEX
|
8 273,84
|
35,67
|
124,34
|
Shanghai Composite
|
4 067,89
|
- 8,80
|
99,05
|
Bist 100
|
13 521,96
|
- 67,18
|
2 260,44
|
RTS
|
1 118,33
|
- 8,03
|
4,20
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1815
|
0,0021
|
0,0070
|
USD/GBP
|
1,3611
|
0,0053
|
0,0138
|
JPY/USD
|
157,2200
|
0,5600
|
0,7700
|
RUB/USD
|
77,0327
|
0,2932
|
- 1,7173
|
TRY/USD
|
43,6067
|
- 0,0076
|
0,6505
|
CNY/USD
|
6,9353
|
- 0,0045
|
- 0,0537
