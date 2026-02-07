В Великобритании задержан 15-летний подросток за нападение на учителя
- 07 февраля, 2026
- 10:16
На юго-западе Уэльса (Великобритания) 15-летний подросток задержан и сегодня должен предстать перед судом по обвинению в нападении на учителя.
Как передает Report, об этом сообщает Sky news со ссылкой на местную полицию.
В полиции отметили, что он обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, хранении холодного оружия. Учитель, получивший ножевые ранения, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и позже выписан.
Отмечается, что из-за инцидента, произошедшего в четверг, в ближайшие дни в близлежащих территориях будет сохраняться повышенное полицейское присутствие для обеспечения дополнительной безопасности.
