    В Великобритании задержан 15-летний подросток за нападение на учителя

    • 07 февраля, 2026
    • 10:16
    В Великобритании задержан 15-летний подросток за нападение на учителя

    На юго-западе Уэльса (Великобритания) 15-летний подросток задержан и сегодня должен предстать перед судом по обвинению в нападении на учителя.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky news со ссылкой на местную полицию.

    В полиции отметили, что он обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, хранении холодного оружия. Учитель, получивший ножевые ранения, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и позже выписан.

    Отмечается, что из-за инцидента, произошедшего в четверг, в ближайшие дни в близлежащих территориях будет сохраняться повышенное полицейское присутствие для обеспечения дополнительной безопасности.

