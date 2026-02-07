В Азербайджане срок окупаемости проектов по энергоэффективности составит до 35 лет

В Азербайджане определены условия реализации пилотного проекта, направленного на повышение энергоэффективности зданий.

Как сообщает Report, они отражены в документе "Требования к проектам, финансируемым за счет средств Фонда энергоэффективности", утвержденном коллегией Министерства энергетики.

Согласно решению, для участия в пилотном проекте в здании в течение последних пяти лет не должны были проводиться мероприятия по повышению энергоэффективности, а срок его эксплуатации должен составлять не менее пяти лет. В результате реализации проекта должна быть обеспечена экономия конечного энергопотребления как минимум на 20% по сравнению с базовым уровнем.

Срок окупаемости проекта установлен максимум в 30 лет, а для инициатив, предусматривающих достижение энергосбережения более чем на 50%, - до 35 лет. При этом не менее 60% здания должно фактически использоваться (за исключением нежилых зданий социальных, образовательных и медицинских учреждений, находящихся в государственной собственности).