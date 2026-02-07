В Азербайджане срок окупаемости проектов по энергоэффективности составит до 35 лет

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 07 февраля, 2026
    • 10:40
    В Азербайджане определены условия реализации пилотного проекта, направленного на повышение энергоэффективности зданий.

    Как сообщает Report, они отражены в документе "Требования к проектам, финансируемым за счет средств Фонда энергоэффективности", утвержденном коллегией Министерства энергетики.

    Согласно решению, для участия в пилотном проекте в здании в течение последних пяти лет не должны были проводиться мероприятия по повышению энергоэффективности, а срок его эксплуатации должен составлять не менее пяти лет. В результате реализации проекта должна быть обеспечена экономия конечного энергопотребления как минимум на 20% по сравнению с базовым уровнем.

    Срок окупаемости проекта установлен максимум в 30 лет, а для инициатив, предусматривающих достижение энергосбережения более чем на 50%, - до 35 лет. При этом не менее 60% здания должно фактически использоваться (за исключением нежилых зданий социальных, образовательных и медицинских учреждений, находящихся в государственной собственности).

    Минэнерго Азербайджана энергоэффективность пилотный проект
