ВВС Польши подняли в воздух авиацию из-за активности России в Украине

Польша задействовала военную авиацию из-за действий российских ВВС в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило оперативное командование польских ВС в соцсетях.

"Оперативное командование... мобилизовало необходимые силы и ресурсы, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности",- сказано в сообщении.

В нем отмечается, что действия Польши носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности, "особенно в районах, прилегающих к зонам повышенной угрозы".