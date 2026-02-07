ВВС Польши подняли в воздух авиацию из-за активности России в Украине
- 07 февраля, 2026
- 09:59
Польша задействовала военную авиацию из-за действий российских ВВС в Украине.
Как передает Report, об этом сообщило оперативное командование польских ВС в соцсетях.
"Оперативное командование... мобилизовало необходимые силы и ресурсы, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности",- сказано в сообщении.
В нем отмечается, что действия Польши носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности, "особенно в районах, прилегающих к зонам повышенной угрозы".
