Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    ВВС Польши подняли в воздух авиацию из-за активности России в Украине

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 09:59
    ВВС Польши подняли в воздух авиацию из-за активности России в Украине

    Польша задействовала военную авиацию из-за действий российских ВВС в Украине.

    Как передает Report, об этом сообщило оперативное командование польских ВС в соцсетях.

    "Оперативное командование... мобилизовало необходимые силы и ресурсы, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности",- сказано в сообщении.

    В нем отмечается, что действия Польши носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности, "особенно в районах, прилегающих к зонам повышенной угрозы".

    Польша Россия воздушное пространство ВВС
    Polşa aviasiyası Rusiyanın Ukraynadakı aktivliyinə görə havaya qaldırılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    10:56

    Эльмар Мирсалаев: Страховой рынок Азербайджана ожидает рост не менее 10%

    Финансы
    10:56

    Вице-спикер: Словакия справилась с угрозами дестабилизации

    Другие страны
    10:40

    В Азербайджане срок окупаемости проектов по энергоэффективности составит до 35 лет

    Инфраструктура
    10:20

    Азербайджан на 10,8% сократил расходы на импорт из Турции

    Бизнес
    10:16

    В Великобритании задержан 15-летний подросток за нападение на учителя

    Другие страны
    10:09

    Азербайджан занял 46-е место в Глобальном индексе исламского финтеха

    Финансы
    10:06

    Зимняя Олимпиада: Сегодня разыграют медали в девяти видах спорта

    Командные
    09:59

    ВВС Польши подняли в воздух авиацию из-за активности России в Украине

    Другие страны
    09:58

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2026)

    Финансы
    Лента новостей