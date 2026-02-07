İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Digər ölkələr
    • 07 fevral, 2026
    • 10:11
    Polşa aviasiyası Rusiyanın Ukraynadakı aktivliyinə görə havaya qaldırılıb

    Polşa Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) Ukraynadakı fəallığı ilə əlaqədar hərbi aviasiyasını işə salıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa Silahlı Qüvvələrinin Əməliyyat Komandanlığı sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "Əməliyyat Komandanlığ sərəncamında olan zəruri qüvvə və vasitələri səfərbər edib. Yerüstü HHM və radiolokasiya kəşfiyyatı sistemləri hazırlıq vəziyyətinə gətirilib",- məlumatda bildirilb.

    Qeyd olunub ki, Polşanın bu addımları preventiv xarakter daşıyır və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönəlib.

    ВВС Польши подняли в воздух авиацию из-за активности России в Украине

