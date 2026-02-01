İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb

    Xarici siyasət
    • 01 fevral, 2026
    • 15:18
    Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb

    Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan 25 vaqondan ibarət yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün, 1 fevralda Rusiyadan Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə ümumi çəkisi 1 746 ton olan 25 ədəd taxıl yüklü vaqon Ermənistana göndərilib.

    Daha sonra qatar Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistanın Dalarik stansiyasına gedəcək.

    Qeyd edək ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə 285 taxıl vaqonu ( 19 900 tona yaxın) taxıl göndərilib.

    yük qatarı Ermənistan taxıl
    Поезд с российским зерном отправился в Армению со станции Баладжары
    Train carrying Russian grain departs for Armenia from Bilajari station

