Поезд с российским зерном отправился в Армению со станции Баладжары

Грузовой поезд из 25 вагонов с российским зерном, следующий транзитом через территорию Азербайджана в Армению, отправился со станции Баладжары.

Как сообщает Report, общий объем отправленного груза составил 1 746 тонн.

Далее поезд последует в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении.

Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана уже отправлено 285 вагонов с зерном общим объемом 19 900 тонн.