Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Поезд с российским зерном отправился в Армению со станции Баладжары

    Внешняя политика
    • 01 февраля, 2026
    • 15:40
    Поезд с российским зерном отправился в Армению со станции Баладжары

    Грузовой поезд из 25 вагонов с российским зерном, следующий транзитом через территорию Азербайджана в Армению, отправился со станции Баладжары.

    Как сообщает Report, общий объем отправленного груза составил 1 746 тонн.

    Далее поезд последует в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении.

    Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана уже отправлено 285 вагонов с зерном общим объемом 19 900 тонн.

    российское зерно для Армении Баладжары транзит
    Фото
    Видео
    Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb
    Фото
    Train carrying Russian grain departs for Armenia from Bilajari station
    Ты - Король

    Последние новости

    16:38

    Тегеран: Военные атташе ЕС должны немедленно покинуть Иран

    В регионе
    16:21

    Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

    Индивидуальные
    16:13
    Фото

    TƏBİB: Состояние одного из пострадавших в ДТП в Агсу тяжелое - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:56

    Глава Мюнхенской конференции призвал к усилению участия ЕС в ядерном зонтике НАТО

    Другие страны
    15:40
    Фото
    Видео

    Поезд с российским зерном отправился в Армению со станции Баладжары

    Внешняя политика
    15:29

    Индонезия вновь разрешила использование чат-бота Grok в стране

    Другие страны
    15:15

    Стали известны подробности запрета соцсетей для детей в Турции

    В регионе
    15:01

    Вучич: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие 48 часов

    Другие страны
    14:58

    Зеленский не исключил повторное выдвижение своей кандидатуры в президенты Украины

    Другие страны
    Лента новостей