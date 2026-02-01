Поезд с российским зерном отправился в Армению со станции Баладжары
Внешняя политика
- 01 февраля, 2026
- 15:40
Грузовой поезд из 25 вагонов с российским зерном, следующий транзитом через территорию Азербайджана в Армению, отправился со станции Баладжары.
Как сообщает Report, общий объем отправленного груза составил 1 746 тонн.
Далее поезд последует в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении.
Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана уже отправлено 285 вагонов с зерном общим объемом 19 900 тонн.
Последние новости
16:38
Тегеран: Военные атташе ЕС должны немедленно покинуть ИранВ регионе
16:21
Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian OpenИндивидуальные
16:13
Фото
TƏBİB: Состояние одного из пострадавших в ДТП в Агсу тяжелое - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
15:56
Глава Мюнхенской конференции призвал к усилению участия ЕС в ядерном зонтике НАТОДругие страны
15:40
Фото
Видео
Поезд с российским зерном отправился в Армению со станции БаладжарыВнешняя политика
15:29
Индонезия вновь разрешила использование чат-бота Grok в странеДругие страны
15:15
Стали известны подробности запрета соцсетей для детей в ТурцииВ регионе
15:01
Вучич: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие 48 часовДругие страны
14:58