Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Şəki"ni məğlub edib
Komanda
- 01 fevral, 2026
- 16:04
Azərbaycan Basketbol Liqasında XV turun daha bir oyunu keçirilib
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Gəncə" "Şəki"ni qəbul edib.
A qrupunun qarşılaşması meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 95:80.
Günün ikinci görüşündə "Neftçi" NTD ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, XV turda "Ordu" "Lənkəran"ı (103:63), "Naxçıvan" "Quba"nı (82:70), "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (98:94), "Sabah" "Abşeron Lions"u (117:96) məğlub edib.
Son xəbərlər
16:50
İndoneziya hökuməti "Grok" çatbotun istifadəsinə yenidən icazə veribDigər ölkələr
16:37
Azərbaycan çempionatlarında 46 şahmatçı mübarizə aparacaqKomanda
16:19
Vuçiç: ABŞ növbəti 48 saat ərzində İrana zərbə endirə bilərDigər ölkələr
16:04
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Şəki"ni məğlub edibKomanda
15:59
Foto
Ağsuda yol qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YenilənibHadisə
15:30
Azərbaycan klubu yeni basketbolçu transfer edibKomanda
15:22
Azərbaycan Yüksək Liqalarında XII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıbKomanda
15:18
Foto
Video
Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşübXarici siyasət
15:16