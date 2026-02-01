İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Şəki"ni məğlub edib

    Komanda
    • 01 fevral, 2026
    • 16:04
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Gəncə Şəkini məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XV turun daha bir oyunu keçirilib

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Gəncə" "Şəki"ni qəbul edib.

    A qrupunun qarşılaşması meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 95:80.

    Günün ikinci görüşündə "Neftçi" NTD ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, XV turda "Ordu" "Lənkəran"ı (103:63), "Naxçıvan" "Quba"nı (82:70), "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (98:94), "Sabah" "Abşeron Lions"u (117:96) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Gəncə basketbol klubu Şəki basketbol klubu

    Son xəbərlər

    16:50

    İndoneziya hökuməti "Grok" çatbotun istifadəsinə yenidən icazə verib

    Digər ölkələr
    16:37

    Azərbaycan çempionatlarında 46 şahmatçı mübarizə aparacaq

    Komanda
    16:19

    Vuçiç: ABŞ növbəti 48 saat ərzində İrana zərbə endirə bilər

    Digər ölkələr
    16:04

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Şəki"ni məğlub edib

    Komanda
    15:59
    Foto

    Ağsuda yol qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - Yenilənib

    Hadisə
    15:30

    Azərbaycan klubu yeni basketbolçu transfer edib

    Komanda
    15:22

    Azərbaycan Yüksək Liqalarında XII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    15:18
    Foto
    Video

    Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb

    Xarici siyasət
    15:16

    Zelenski yenidən prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti