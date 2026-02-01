Azərbaycan Yüksək Liqalarında XII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb
- 01 fevral, 2026
- 15:22
Qadın və kişi voleybolçular arasında keçirilən Azərbaycan Yüksək Liqalarında XII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.
Kişilərin matçları 3-4 fevralda, qadınların mübarizəsi isə 5-6 fevralda baş tutacaq.
3 fevral
Yüksək Liqa (kişilər) | XII tur
17:00. "Azərreyl" - "Gənclər"
FHN-nin idman zalı
4 fevral
Yüksək Liqa (kişilər) | XII tur
16:00. "Neftçi" - "Murov Az Terminal"
18:00. "ORDU" - "Xilasedici"
FHN-nin idman zalı
5 fevral
Yüksək Liqa (qadınlar) | XII tur
17:00. "Turan" - "Gəncə"
Tovuz OİK
16:00. "AZERRAIL" - UNEC
18:00. "Abşeron" - "Milli Aviasiya Akademiyası"
AVF-nin idman zalı
6 fevral
Yüksək Liqa (qadınlar) | XII tur
15:00. "Murov Az Terminal" - "DH Volley"
Murov Az Terminal VK-nın idman zalı