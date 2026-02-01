İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan Yüksək Liqalarında XII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    • 01 fevral, 2026
    • 15:22
    Azərbaycan Yüksək Liqalarında XII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Qadın və kişi voleybolçular arasında keçirilən Azərbaycan Yüksək Liqalarında XII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

    Kişilərin matçları 3-4 fevralda, qadınların mübarizəsi isə 5-6 fevralda baş tutacaq.

    3 fevral

    Yüksək Liqa (kişilər) | XII tur

    17:00. "Azərreyl" - "Gənclər"

    FHN-nin idman zalı

    4 fevral

    Yüksək Liqa (kişilər) | XII tur

    16:00. "Neftçi" - "Murov Az Terminal"

    18:00. "ORDU" - "Xilasedici"

    FHN-nin idman zalı

    5 fevral

    Yüksək Liqa (qadınlar) | XII tur

    17:00. "Turan" - "Gəncə"

    Tovuz OİK

    16:00. "AZERRAIL" - UNEC

    18:00. "Abşeron" - "Milli Aviasiya Akademiyası"

    AVF-nin idman zalı

    6 fevral

    Yüksək Liqa (qadınlar) | XII tur

    15:00. "Murov Az Terminal" - "DH Volley"

    Murov Az Terminal VK-nın idman zalı

