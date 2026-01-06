В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2, есть пострадавшие

В японских префектурах Симанэ и Тоттори произошла серия землетрясений, магнитуда одной из них составила 6,2, что соответствует силе 5 по японской шкале сейсмической интенсивности.

Как передает Report cо ссылкой на Japan Times, об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

Хотя официальная информация о пострадавших или ущербе пока не опубликована, телеканал NHK сообщил, что четыре человека были доставлены в больницы, а некоторые здания получили повреждения в результате землетрясения.

По некоторым данным, число пострадавших составляет шесть человек.

Эпицентр первоначального землетрясения, произошедшего на глубине 10 километров, был зафиксирован в восточной части префектуры Симанэ, но толчки ощущались на обширных территориях западной Японии,

Метеороагентство также предупредило, что в течение следующей недели, и особенно в ближайшие два-три дня, могут произойти землетрясения силой 5 баллов и выше.