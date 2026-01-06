Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2, есть пострадавшие

    В японских префектурах Симанэ и Тоттори произошла серия землетрясений, магнитуда одной из них составила 6,2, что соответствует силе 5 по японской шкале сейсмической интенсивности.

    Как передает Report cо ссылкой на Japan Times, об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

    Хотя официальная информация о пострадавших или ущербе пока не опубликована, телеканал NHK сообщил, что четыре человека были доставлены в больницы, а некоторые здания получили повреждения в результате землетрясения.

    По некоторым данным, число пострадавших составляет шесть человек.

    Эпицентр первоначального землетрясения, произошедшего на глубине 10 километров, был зафиксирован в восточной части префектуры Симанэ, но толчки ощущались на обширных территориях западной Японии,

    Метеороагентство также предупредило, что в течение следующей недели, и особенно в ближайшие два-три дня, могут произойти землетрясения силой 5 баллов и выше.

    Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub, xəsarət alanlar var

