Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 06 yanvar, 2026
- 11:33
Yaponiyanın Şimane və Tottori prefekturalarında ardıcıl bir neçə zəlzələ baş verib, onlardan birinin maqnitudası 6,2 təşkil edib.
"Report" "Japan Times"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Meteorologiya Agentliyi məlumat yayıb.
Xəsarət alanlar və ya dəymiş ziyanla bağlı rəsmi məlumat hələ dərc edilməsə də, NHK telekanalı zəlzələ nəticəsində dörd nəfərin xəstəxanalara çatdırıldığını və bəzi binaların zədələndiyini bildirib.
10 kilometr dərinlikdə baş verən birinci zəlzələ mərkəzi Şimane prefekturasının şərq hissəsində qeydə alınıb.
Meteorologiya Agentliyi xəbərdarlıq edib ki, növbəti həftə ərzində, xüsusilə, yaxın iki-üç gündə 5 və daha yüksək ballıq zəlzələlər baş verə bilər.
Son xəbərlər
11:43
MAR-ın Milli Seçki Komissiyası Tuaderanı prezident seçkilərinin qalibi elan edibDigər ölkələr
11:40
İbrahim Uzuncanın "Xankəndi"nin baş məşqçi vəzifəsindən ayrılmasının səbəbi müəyyənləşibFutbol
11:36
Dekabrda Azərbaycandan çıxışı qadağan olunan 579 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıbHadisə
11:34
Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulubHadisə
11:33
Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
11:33
Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci dekabrda 52 %-dən çox artırıbBiznes
11:32
Ötən ay Azərbaycan sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıbHadisə
11:30
Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanda parlament islahatı üzrə müşavirə keçiribRegion
11:14