В 2025 году к ответственности привлекли 172 сотрудника службы мобилизации Азербайджана

В 2025 году 172 сотрудника Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу были привлечены к ответственности за незаконные действия и злоупотребление полномочиями.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, 65 из них относились к руководящему составу Службы.

К нарушителям были применены дисциплинарные взыскания и организационно-штатные меры. Девять сотрудников были уволены или отправлены в резерв по отрицательным основаниям.

Кроме того, по 44 фактам материалы в отношении 93 человек были направлены в Генеральную прокуратуру для принятия процессуальных решений.

В службе призвали граждан в случае столкновения с коррупцией или иными незаконными действиями обращаться в колл-центр 9100 либо по электронной почте [email protected], подчеркнув, что борьба с коррупцией и укрепление общественного доверия остаются приоритетными направлениями деятельности ведомства.