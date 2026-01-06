Служба мобилизации направила материалы в отношении 93 человек в Генпрокуратуру
Происшествия
- 06 января, 2026
- 11:21
Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана за 2025 год направила в Генеральную прокуратуру материалы, собранные по 44 фактам в отношении 93 человек, для принятия процессуального решения.
Об этом "Report" сообщили в Службе.
Согласно информации, в течение 2025 года 9 сотрудников были уволены в запас на негативных основаниях, а с некоторыми были расторгнуты трудовые договоры. Основанием для таких кадровых решений стали выявленные незаконные действия и злоупотребления служебными полномочиями.
