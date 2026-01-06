Səfərbərlik Xidmətində ötən il 9 əməkdaş mənfi əsaslarla ehtiyata buraxılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Hadisə
    • 06 yanvar, 2026
    • 11:05
    Səfərbərlik Xidmətində əməkdaşların qeyri-qanuni hərəkətləri və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə halları üzrə 2025-ci il ərzində 9 əməkdaş mənfi əsaslarla ehtiyata buraxılıb və ya əmək müqaviləsinə xitam verilib.

    Bu barədə "Report"a Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ümumilikdə ötən ildə 44 fakt üzrə 93 nəfər barəsində toplanmış materiallar prosessual qərar qəbul edilməsi üçün Azərbaycan Baş Prokurorluğuna göndərilib.

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Statistika
    Служба мобилизации направила материалы в отношении 93 человек в Генпрокуратуру

