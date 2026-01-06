Səfərbərlik Xidmətində ötən il 9 əməkdaş mənfi əsaslarla ehtiyata buraxılıb
Hadisə
- 06 yanvar, 2026
- 11:05
Səfərbərlik Xidmətində əməkdaşların qeyri-qanuni hərəkətləri və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə halları üzrə 2025-ci il ərzində 9 əməkdaş mənfi əsaslarla ehtiyata buraxılıb və ya əmək müqaviləsinə xitam verilib.
Bu barədə "Report"a Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ümumilikdə ötən ildə 44 fakt üzrə 93 nəfər barəsində toplanmış materiallar prosessual qərar qəbul edilməsi üçün Azərbaycan Baş Prokurorluğuna göndərilib.
Son xəbərlər
11:14
Azərbaycanın məşhur güləşçisi dünya çempionatından sonra karyerasını bitirəcəkFərdi
11:06
Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 13 nəfər Gürcüstandan deportasiya edilibRegion
11:05
Səfərbərlik Xidmətində ötən il 9 əməkdaş mənfi əsaslarla ehtiyata buraxılıbHadisə
11:03
Ötən il Dövlət Xidmətinin 172 əməkdaşı cəzalandırılıbDaxili siyasət
11:02
Şagird yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaqElm və təhsil
11:00
"Turan Tovuz"un yoxlama oyunlarındakı rəqiblərindən daha biri bəlli olub - YENİLƏNİBFutbol
10:58
Foto
Ötən il "Azərbaycan multikulturalizmi" fənni 65 universitetdə tədris olunubElm və təhsil
10:49
Eldəniz Əzizli: "Aleksandr Tarakanov Azərbaycan millisinə gətirilmiş ən uğurlu baş məşqçidir"Fərdi
10:39