АБР запускает проект по интеграции ВИЭ в энергосети Азербайджана

    06 января, 2026
    12:13
    Азиатский банк развития (АБР) утвердил проект "Ускорение внедрения интеллектуальных энергетических систем и инфраструктуры интеграции в энергосети (Подпроект 2)", первый этап которого охватывает Азербайджан и Таиланд.

    Как сообщает Report со ссылкой на АБР, общий бюджет проекта составляет 1,5 млн долларов США. Финансирование будет осуществляться за счет Фонда инноваций в области интеллектуальной энергетики.

    Подпроект предусматривает поддержку Азербайджана и Таиланда и, как ожидается, в дальнейшем может быть расширен с учетом потребностей и текущих консультаций с другими развивающимися странами-членами АБР. В их числе, в частности, Казахстан (электрическая мобильность и зарядная инфраструктура), Кыргызстан (центры обработки данных), а также Таиланд в части обеспечения устойчивого и надежного электроснабжения дата-центров.

    В АБР отмечают, что подпроект ориентирован на инвестиции в интеллектуальные энергетические системы и инфраструктуру интеграции возобновляемых источников энергии в энергосети, а также на продвижение инновационных и передовых технологий и цифровых решений в странах-бенефициарах.

    Проект реализуется в рамках кластера технической помощи и направлен на внедрение решений в сфере интеллектуальных сетей, интеграции ВИЭ и межсекторальных компонентов чистой энергетики.

    В рамках реализации подпроекта предусмотрена подготовка страновых оценок в контексте партнерской стратегии (CPS), секторальных и технологических обзоров, а также диагностических исследований по развитию частного сектора. Планируется проведение идентификации проектов, подготовка предварительных и полноформатных технико-экономических обоснований как для суверенных, так и для несуверенных инициатив. Кроме того, повышение технологической готовности будет обеспечиваться за счет передачи знаний и технического обучения, подчеркивают в АБР.

    Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

    В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

    АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

    ADB launching project to integrate renewables into Azerbaijan's power grid

