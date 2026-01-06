Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Госпогранслужба Азербайджана в декабре не выпустила за границу 579 человек

    Происшествия
    • 06 января, 2026
    • 11:52
    Госпогранслужба Азербайджана в декабре не выпустила за границу 579 человек

    В декабре прошлого года 579 человек, в отношении которых действовал запрет на выезд из страны, не смогли покинуть территорию Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госпогранслужбу, соответствующие меры были приняты в рамках борьбы с преступностью.

    Также в прошлом месяце на границе были задержаны 359 человек, находившихся в розыске. Все они переданы правоохранительным органам.

    Кроме того, предотвращен въезд в страну 64 человек, которым ранее был запрещен въезд на территорию Азербайджана.

    Госпогранслужба ГПС Азербайджана запрет на выезд из страны задержанные граница
    Dekabrda Azərbaycandan çıxışı qadağan olunan 579 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıb

