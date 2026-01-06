Госпогранслужба Азербайджана в декабре не выпустила за границу 579 человек
- 06 января, 2026
- 11:52
В декабре прошлого года 579 человек, в отношении которых действовал запрет на выезд из страны, не смогли покинуть территорию Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на Госпогранслужбу, соответствующие меры были приняты в рамках борьбы с преступностью.
Также в прошлом месяце на границе были задержаны 359 человек, находившихся в розыске. Все они переданы правоохранительным органам.
Кроме того, предотвращен въезд в страну 64 человек, которым ранее был запрещен въезд на территорию Азербайджана.
