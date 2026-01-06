Госпогранслужба Азербайджана в декабре не выпустила за границу 579 человек

В декабре прошлого года 579 человек, в отношении которых действовал запрет на выезд из страны, не смогли покинуть территорию Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Госпогранслужбу, соответствующие меры были приняты в рамках борьбы с преступностью.

Также в прошлом месяце на границе были задержаны 359 человек, находившихся в розыске. Все они переданы правоохранительным органам.

Кроме того, предотвращен въезд в страну 64 человек, которым ранее был запрещен въезд на территорию Азербайджана.