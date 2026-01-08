Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 08 января, 2026
    • 09:25
    В Бейлагане автомобиль упал в канал, есть пострадавшие

    В селе Аллахъярлы Бейлаганского района автомобиль марки Lada потерял управление и упал в канал, есть пострадавшие.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

    Отмечается, что на место происшествия прибыли пожарные-спасатели. Они спасли четырех человек, оказавшихся в беспомощном положении в автомобиле, двое из которых - дети, и передали их бригаде скорой помощи.

