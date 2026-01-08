В Бейлагане автомобиль упал в канал, есть пострадавшие

В селе Аллахъярлы Бейлаганского района автомобиль марки Lada потерял управление и упал в канал, есть пострадавшие.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на место происшествия прибыли пожарные-спасатели. Они спасли четырех человек, оказавшихся в беспомощном положении в автомобиле, двое из которых - дети, и передали их бригаде скорой помощи.