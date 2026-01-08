İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Beyləqanda avtomobil kanala düşüb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 08 yanvar, 2026
    • 09:08
    Beyləqanda avtomobil kanala düşüb, xəsarət alanlar var

    Beyləqan rayonunun Allahyarlı kəndində "Lada" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək kanala düşüb, xəsarət alanlar var.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hadisə yerinə yanğınsöndürən-xilasedicilər cəlb edilib. Onlar avtomobildə köməksiz vəziyyətdə qalan ikisi azyaşlı olmaqla dörd nəfəri xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verib.

    Beyləqan FHN kanal
    Video
    В Бейлагане автомобиль упал в канал, есть пострадавшие

