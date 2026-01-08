Beyləqanda avtomobil kanala düşüb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 08 yanvar, 2026
- 09:08
Beyləqan rayonunun Allahyarlı kəndində "Lada" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək kanala düşüb, xəsarət alanlar var.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, hadisə yerinə yanğınsöndürən-xilasedicilər cəlb edilib. Onlar avtomobildə köməksiz vəziyyətdə qalan ikisi azyaşlı olmaqla dörd nəfəri xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verib.
Son xəbərlər
09:48
Venesuelada ABŞ-nin hərbi əməliyyatı nəticəsində 100 nəfər ölübDigər ölkələr
09:45
Foto
"Azerbaijan Open" beynəlxalq dağ xizəyi turniri start götürübFərdi
09:43
Azərbaycanda ilk dəfə vərəm xəstələri üçün hemodializ kabineti yaradılıbSağlamlıq
09:36
ABŞ-də Maduronun həbsi üçün hüquqi əsaslandırma hazırlanıbDigər ölkələr
09:35
Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşübEnergetika
09:28
Qala qəsəbəsində avtomobil aşıb, ölən varHadisə
09:22
Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürübHadisə
09:21
Azərbaycan Basketbol Liqasında 2026-cı ilin ilk görüşləri keçiriləcəkKomanda
09:17