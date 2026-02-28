İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Hadisə
    • 28 fevral, 2026
    • 09:05
    İsmayıllıda üç avtomobil toqquşub, ölənlər və xəsarət alanlar var

    İsmayıllıda zəncirvari ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Şirin su adlanan ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, qəza zamanı Ford, Hyundai və VAZ 21011 markalı avtomobillər toqquşub.

    İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində iki nəfər ölüb, bir neçə nəfər isə ağır bədən xəsarətləri alıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

