    В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

    Происшествия
    • 28 февраля, 2026
    • 09:34
    В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

    В Исмаиллинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, авария зарегистрирована на территории, известной как Ширин су.

    В результате столкновения автомобилей марок Ford, Hyundai и ВАЗ-21011 два человека погибли, еще несколько получили тяжелые телесные повреждения.

    По факту ведется расследование.

    İsmayıllıda üç avtomobil toqquşub, ölənlər və xəsarət alanlar var

