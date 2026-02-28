В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
Происшествия
- 28 февраля, 2026
- 09:34
В Исмаиллинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, авария зарегистрирована на территории, известной как Ширин су.
В результате столкновения автомобилей марок Ford, Hyundai и ВАЗ-21011 два человека погибли, еще несколько получили тяжелые телесные повреждения.
По факту ведется расследование.
