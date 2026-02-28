İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.02.2026)

    Maliyyə
    • 28 fevral, 2026
    • 09:02
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.02.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    72,87

    2,09

    12,02

    Neft WTI (dollar/barel)

    67,02

    1,70

    9,60

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 247,90

    45,00

    906,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 977,92

    -521,28

    914,63

    S&P 500

    6 878,88

    -29,98

    33,38

    Nasdaq

    22 668,21

    -210,17

    -573,78

    Nikkei

    58 850,27

    3,53

    8 510,79

    Dax

    25 284,26

    -4,76

    793,85

    FTSE 100

    10 910,55

    63,85

    979,17

    CAC 40 INDEX

    8 580,75

    -40,18

    431,25

    Shanghai Composite

    4 166,06

    17,60

    197,22

    Bist 100

    13 717,81

    -160,73

    2 456,29

    RTS

    1 141,13

    3,30

    27,00

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1812

    0,0000

    0,0067

    USD/GBP

    1,3482

    -0,0016

    0,0009

    JPY/USD

    156,0500

    0,4600

    -0,4000

    RUB/USD

    77,0237

    0,2906

    -1,7263

    TRY/USD

    43,9416

    -0,0178

    0,9854

    CNY/USD

    6,8621

    0,0067

    -0,1269
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2026)

    Son xəbərlər

    10:07

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura yekun vurulur

    Komanda
    10:02

    Qazaxıstanda Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarə təmiri mərkəzi tikilir

    Region
    10:00

    DİN: Sosial şəbəkədə göndərilən keçidlərə daxil olmaq maliyyə məlumatlarının ələ keçirilməsinə səbəb ola bilər

    Daxili siyasət
    09:56

    Azərbaycanda ötən gün 19 silah, iki qumbara aşkarlanıb

    Hadisə
    09:42

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:30

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:30

    Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində tatamiyə çıxmayacaq

    Fərdi
    09:24

    Pakistan 331 əfqan hərbçinin öldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    09:14

    Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti